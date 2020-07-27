Baltalar elimizde Baltalar belimizde

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez çıkardığı anahtar listesinin sayısını yüksek tutmuştu. Toplam 60 kişilik PM için 80 kişilik anahtar liste çıkaran Kılıçdaroğlu, delegelere “Buyurun söz de yetki de sizde” demiş oldu.

Geçmiş kurultaylarda genel başkanın anahtar listesinin PM üye sayısı kadar olması nedeniyle daha rahat olan MYK üyeleri, özellikle de delegelerin kızgınlıklarını öğrenince hemen kendi aralarındaki rekabet ve gruplaşmaları bırakarak “Eğer aramızda anlaşmaz ve birbirimizi kestirirsek hiçbirimizin listeye girme şansı yok” mantığıyla hareket etti.

Aynı yerel seçim öncesinde belediye başkan adayları belirlenirken nasıl ki, aralarında centilmenlik anlaşması yaptılarsa bir kez daha aynı yöntemi uyguladılar. Neticede ilk seçimde milletvekilliklerini belirleyecek olan MYK ve PM bu kurultaydan çıkacaktı.

Bölge il başkanları ve delegelerle yapılan toplantılarda karşılıklı gönül alma ve söz vermeler sonucu eldeki baltalar indi ve bele bağlandı. Bu yazıyı yazarken henüz sonuçlar açıklanmadığı için baltaların toprağa gömüldüğünü şimdilik söyleyemiyoruz. Zira gece uzun ve her an beldeki baltalar ele alınabilir.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine gelecek olursak... MYK üyelerinin tamamı anahtar listede yerini aldı. Anahtar listede yer alan 80 kişiyi 60’a düşürme işini delegeye havale etmiş oldu. Listede yeni isimlere baktığımızda gerek milletvekilleri gerekse bölgelerden gelen yeni isimlerin mesleki ve coğrafi dağılımının gözetildiği görülüyor.

Büyükşehir ağırlıklı listeler yerine bu kez Anadolu illeri daha bir gözetilmiş durumda. Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu, Ege dağılımı dengeli olmuş. Bunda da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ilk gün yüksek oyla seçilmesinin ve elinin rahatlamasının payı olduğu muhakkak. Siirt’te Bilek ailesi CHP’ye geçmişten beri il, ilçe başkanı ve milletvekili vermiş bir aile. Nevaf Bilek eski il başkanı.

Daha önce de aynı aileden Mervan Bilek bu görevi yapmıştı. Ekrem Bilek 2002 seçimlerinde Siirt’ten milletvekili seçilmiş, ancak Tayyip Erdoğan’ın önünü açmak için parlamentodan CHP destekli yasa çıkarılınca yenilenen Siirt seçimlerinde partisi Ekrem Bilek’e sahip çıkmamış ve Bilek seçilememişti.

Bu da Bilek ailesinde bir kırgınlığa neden olmuştu. PM’ye parti emekçisi Nevaf Bilek’in alınması bu kırgınlığı tamir etmeye yönelik bir adım olmalı. Listede belediye başkanlarının etkisi hemen göze çarpıyor.

İstanbul’dan Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat’ın, İzmir’den Rıfat Nalbantoğlu’nun listede olması büyükşehir belediye başkanlarının da desteği olduğu şeklinde değerlendirildi.

İstanbul’dan birçok kez belediye başkanlığı ve milletvekilliğine aday olan Işık Öğütçü, PM’ye alınarak gönlü alınmış oldu. Necdet Saraç, Cemal Canpolat ve Hüseyin Özkahraman da İstanbul’dan listeye giren diğer isimler oldu. PM’ye giren yeni milletvekilleri arasında Yüksel Mansur Kılıç, Zeynel Emre, Ali Mahir Başarır, Ali Kaya, Ömer Fethi Gürer, Murat Emir, Tahsin Tarhan, Ulaş Karasu ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu dikkat çeken isimlerden. Bu isimlerin ortak özelliği olan örgütten gelmeleri ve parlamentodaki performansları belirleyiciydi. Bilim ve Kültür Kurulu’nda pek fazla değişiklik yok.

Lale Karabıyık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Yüksek Taşkın, Burhan Şenatalar ve Onur Akın geçen kurultayda da aday gösterilmişti. Bu kurul için on iki kişiden oluşan aday adayları, delegelerin oyları ile sekize düşüyordu. Onur Akın, geçen seçimde aday gösterilmesine rağmen yeterli oyu alamamıştı.

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, geçen kurultayda Bilim ve Kültür Kurulu’ndan PM’ye girmişti. Bu kez aday gösterilmedi. Tabii Genel Başkan’ın anahtar listesinde olmak büyük bir avantaj. Ancak seçimi garantilemek anlamına da gelmiyor. Sonuçta 80 kişilik bir listeden sadece 60 kişi girebilecek PM’ye.

Bağlantıları, tabanı ve pazarlıkları iyi yürütenler kalacak, diğerleri düşecek. Sonuçları ancak gece yarısı alabileceğiz. Sonuçların değerlendirmesi de yarına kalsın.