Banksy’nin Nottingham şehrindeki duvar resmi kaldırıldı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:15

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin geçen yıl İngiltere’nin Nottingham şehrindeki bir binanın duvarına yaptığı eseri, Essex’teki bir sanat galerisine satılmasının ardından kaldırıldı.



The Guardian’da yer alan habere göre Banksy’nin geçen yılın ekim ayında ortaya çıkan eserinde bisiklet lastiğini belinde çeviren bir kız çocuğu resmi yer alırken, önünde arka tekerleği eksik gerçek bir bisiklet bulunuyordu.

6 RAKAMLI BİR FİYATA SATIN ALINDI

NTV'nin aktardığına göre, yapıtı sadece 6 rakamlı bir fiyata satın aldıklarını belirten Brandley Galeri, eseri bu yılın sonlarında Suffolk’taki Moyse’s Hall Müzesi’ndeki bir sergide sanatseverlerle buluşturmayı planladıklarını söyledi.