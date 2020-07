Banksy'nin son işleri Londra metrosunda

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:26

Londra metrosu şu sıralar Banksy’nin el dezenfektanı ve yüz maskeleriyle dolaşan farelerini ağırlıyor. Ünlü sanatçının koronavirüs ilhamlı son işleri dünya basının da odağında haliyle.





Yeni yayınladığı bir videoda görevli kılığında Londra metrosuna giren Banksy’nin vagonlardan birine önceden hazırladığı stencil kalıpları ve sprey boyalarla yaptığı işler görülüyor. Banksy’nin ilaçlama ya da temizlik görevlisi gibi giyindiği (ve tabii ki yüzünün seçilmediği) videoda çalıştığı kısma yaklaşanları diğer tarafa doğru yönlendirdiği de görülüyor.





Banksy’nin alamet-i farikası olan fareler bu kez el dezenfektanı ile görülürken bazıları da koruyucu yüz maskelerini paraşüt olarak kullanıyor. Farelerden birini hapşırırken resimleyen Banksy bir başka köşeye de maskesini takmaya çabalayan başka bir fare yerleştirmiş.





Metronun kapısını da boş bırakmayan Banksy’nin sprey boyayla “I get lockdown, but I get up again” (Kapalı kalmıştım, ama şimdi kalktım yeniden) yazdığı görülüyor.





Londra metrosu yetkilileri metrodaki grafitti yasağı gereğince Banksy’nin işlerinin kaldırıldığını açıkladı.