Baraj inşaatı yapan şirketten, evleri sular altında kalan köylülere küstah yanıt: "Sona kalan, dona kalır"

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:55

Sarıkamış ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta olan Karakurt köyünde başlatılan HES projesi ile 2014 yılında acil kamulaştırma ilan edildi. 1600 nüfuslu ve 150 hane olan köyde başlatılan HES projesine köylüler itiraz etti. Yapılan itirazlar sonucu 30 bin TL taban fiyat verilen kamulaştırma bedeli üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Köylülere 2019 yılında yapılan güncellemelerle birlikte iyileştirme sağlanacağı sözü verildi.



‘BU PARAYLA NEREDE EV ALALIM’

Aras nehri üzerinde inşa edilen Karakurt Barajının su tutmaya başlaması ile birlikte köyün sular altında kalacak olması nedeniyle köylüler yeni yerleşim yerine taşınmak istendi. Ancak, yeni yerleşim için kendilerine gösterilen yerin dağ başında, elektriği ve suyu olmayan bir yer olduğunu iddia eden köy sakinleri, "Bize verilen ücret hiçbir yerde ev almamızı sağlamıyor. Bu parayla nerede ev alalım" dedi. Köy sakinleri verilen sözlerin tutulmadığını belirterek köylerini boşaltmadı. Şirket görüşmeler sürerken, bu sabah inşaata başladı ve nehir yakınındaki köyde su baskınları meydana geldi. Aras nehri suları evlerin içine kadar girdi.

‘KURTARMA EKİBİ GELMEDİ’

Köy sakinlerinden Ayboğan ailesi üyeleri, "Bayram sabahı uyuduğumuz esnada evimiz sular altında kaldı. Yetkililer yardım etmeye gelmedi. Çocuklarla birlikte uyandığımızda evimiz baraj suları ile dolmaya başlamıştı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sular altında kalan eşyalarımızın bir kısmını kurtarmaya çalıştık. Nereye gideceğiz?" diye sordu.

‘SONA KALAN DOLAN KALIR’

Barajı yapan şirket yetkilileri ile görüştüklerini söyleyen Serkan Ayboğan, "Anlaşma yolu aradık. Şirketi aradığımızda bizimle alay ettiler. ‘Sona kalan dona kalır’ dediler. Bize teklif edilen para komik bir rakam. Bu para ile nerede ev alınır… Bize 125 bin TL teklif ettiler. Benim arazim 1500 metre kare… İçinde meyve ağaçları var. Ben bu para ile ev alamam. Bu paraya ev göstersinler alayım…" dedi.