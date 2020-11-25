Barış Atay'a saldırı düzenleyenler serbest bırakıldı!

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından 30 Ağustos gecesi Kadıköy’de saldırıya uğrayan TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldırı düzenleyen şahısların yargılandığı davada 2. duruşma görüldü.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Barış Atay ve TİP avukatları katılırken, saldırganlardan Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş'ın adli kontrol, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Öte yandan savcılık, TİP avukatlarının ortaya çıkardığı dördüncü saldırgan olan Osman Avşar hakkında ise iddianame düzenledi.

Bir sonraki duruşma 27 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Kaynak: İleri Haber