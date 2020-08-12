Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde 21’inci randevu

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular sürüyor. 1994 yılında göreve giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu iki meslektaşı ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek.

4 DALDA ÖDÜL

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri “Ulusal Haber”, “İzmir Kent Haberi”, “Haber Fotoğrafı” ve “TV'de İzmir Kent Haberi” olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2019 ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gazete-dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber, haber fotoğrafı ve televizyonlarda yayınlanmış haber ve görüntüleriyle yarışmaya başvurabilecek.

Her dal için bir birincilik ve bir özendirme ödülünün verileceği yarışmada, ödül tutarı 4 dalda birincilik için 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk’la birlikte göreve giderken kaybettiğimiz gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 5 bin TL tutarında özendirme ödülü verilecek.

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS'TA

Katılımın, kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek. Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayınlandığı gazete ve derginin bir nüshasını (aslını), aslı yok ise yayının pdf versiyonunu, haber fotoğrafında yer alan fotoğrafın dijital ortamda bir adet kaydını, TV haberlerinin USB bellek içinde mp4 formatındaki kaydını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 17 Ağustos 2020 tarihi saat 17.30’a kadar “İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü, Kat 2 Konak – İzmir” adresine ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya internet medyası, ajans haberi ve TV’de yayınlanan eserleriyle katılanlar katılım şartlarını yerine getirmek şartıyla [email protected] adresine mail gönderebilir. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye https://www.izmir.bel.tr/tr/Duyurular/12107/159 linkinden ulaşılabilir.