Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ sözleşmesi feshedilen Demba Ba hakkında konuştu.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda NTV Spor'a konuştu. Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.
Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu.
Demba Ba dün gece twitter kapak fotoğrafını güncellemişti. İşte o fotoğraf:
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