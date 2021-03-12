Beşiktaş'tan Başakşehir'de şampiyonluk yürüyüşü

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90 4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar

GOLLER: Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir) - Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)

Süper Lig'in 30’uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

4’üncü dakikada Aleksic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

7’nci dakikada topu önünde bulan Aboubakar'ın ceza sahası içinde şutunda top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ise defans topu uzaklaştırmayı başardı.

21’inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Crivelli’nin şutunda kaleci Ersin topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

42’nci dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Sağdan Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Larin'in önünde kaldı. Larin’in şutunda top Rafael'e çarparak kaleye gitti. Kaleye giden topa Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı: 0-1.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

52’nci dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç topu kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

59’uncu dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Josef'in sert şutunda kaleci Volkan topu son anda çeldi.

68’inci dakikada Beşiktaş tekrar öne geçmeyi başardı. Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

76’ncı dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Mehmet Topal’dan seken top altıpas içindeki Demba Ba'nın önünde kaldı. Ba’nın şutunda topa ağlarla buluştu: 2-2.

85’inci dakikada Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde rakibini geçen Josef, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma, siyah-beyazlıalrın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.