Başakşehir: Utanç gecesi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 22:16

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, kendilerine, Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre utanç gecesini görmüş olduklarını ifade ederek, ''Maçı konuşmak isterdim ama onu ilgili yorumculara, gazetecilere, o işle görev yapan dostlara, arkadaşlara bırakıyorum. Bugün futbolu konuşmak istemiyorum. Golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bizim için ama sonrasında neler oldu anlayamadım. Martin'e göstermesi gereken kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'i sakin şekilde sahadan uzaklaştırmak isteyen Okan Buruk'a kart gösteriyor. Rafael'in hamlesi var ama vuran o değil, VAR'a çağırılmıyor. VAR'a çağırıldığında da bir şey ifade etmiyor. Gustavo'nun hareketini futbolun içindekiler bilir kırmızı kart olduğunu. Maçın hakemi görmedi. Okan Buruk, 'yanlış kart verdin diyor' o pozisyon içinde olması onun da suçlu olması gerekmiyor. Rafael hepimizin bildiği gibi dünya çapında oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Kötü bir deneyim oldu. Türk futbolu, Türk hakemliği için utanç duyduğumuz bir davranış. Maçı bitirmeyi bile bilemedi hakem. 5 dakika veriyorsunuz 10 verin bari de 6-1, 7-1 olsun kime yaranmaya çalışıyor bilemiyoruz. Herkes kendi gücü ile bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene biz şampiyon olduk. 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenildik, tebrik ettik. Bu tür yanlı yönetime kimsenin ihtiyaç yok. Kınıyorum hakemi ve 4'üncü hakemi'' dedi.