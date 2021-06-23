Başarır'dan "Yıldırım" iddiası: "Paramount Otel'de kaldı"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:51

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Günün Raporu programına katıldı.

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Avusturya'da kara para aklama suçundan ABD'nin talebi üzerine yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu bilinen Paramount Otel'de kaldığını iddia etti.

Yıldırım'ın başbakan olduğu dönemde otelde kaldığını öne süren Başarır, "'Otele çöküldü' denilen tarihte kalınmış" dedi.

Başarır şunları söyledi:

"Binali Yıldırım ailesiyle birlikte kalıyor. O dönemin Başbakanı. Telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı, o da 'Kendi cebimden 35 bin lira ödedim' demişti.

Bu ülkenin başbakanından bahsediyoruz. Şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı.

Her tarafı yanlış. Kendisinin verebileceği bir para değil. Servetiyle ilgili büyük iddialar var. Oğluyla ilgili kendisiyle ilgili. Şu an milletvekili bunlar araştırılmalı. SBK'nın sahipliğini yaptığı bir otelde başbakan olarak kalması araştırılmalı."

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Paramount Otel'de ücret ödemeden kalan siyaset, yargı ve medya dünyasından isimlerden bahsetmişti.

Eski Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in bu otelde kaldığı ortaya çıkmıştı. Ateş daha sonra Habertürk'ten istifa etmişti.

Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras ise yaptığı açıklamada, Turan Avcı'nın oteli hiç satın almadığını, Cihan Ekşioğlu'nun Atilla Uras'ın öldüğü gün otele devletin tankıyla girdiğini ve şu andaki sahibinin de belli olmadığını öne sürmüştü.