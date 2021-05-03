Basın kartı taşıyanların sadece yüzde 25’i kadın

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:31

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 15 bin 148 kişinin basın kartı bulunduğunu ve bunların yüzde 25’nın kadın olduğunu açıkladı.

Oktay’ın bu açıklamasını değerlendiren Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna, Aralık 2020’den bu güne bu sayının kadın gazeteciler aleyhine değiştiğini bildirerek, “Pandemi sürecinden özellikle yerel basında çok sayıda işten çıkarma yaşandı. Patronlar bu tercihlerini kadınlardan yana kullandılar” dedi. Tuna, basında yönetici pozisyonunda yüzde 25’lik oranın daha da düştüğünü kaydederek, “Oralarda kadınlara rastlamak neredeyse imkansız” diye vurguladı.

Tuna, kadın gazeteci sayısındaki bu oranın Türkiye’deki haberlerin diline de yansıdığını söyleyerek, “Haberlerdeki kadının ve aynı zamanda LGBTİ bireylerin o haberin içinde nasıl temsil edileceğine, gazetecilik pratiğine yansıyor” diye konuştu. Tuna bugünün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu bildirerek, “Medya kadınlar için özgürlük alanı olarak açılmalı” diye mesaj verdi.

“20 YILDA HÜKÜMETİN POLİTİKALARININ GÖSTERGESİ”

CHP’li Tanrıkulu ise Türkiye’deki kadın gazeteci sayısının azlığının “AKP’nin kadına olan bakışını gösterdiğini” belirterek, “Basında bile sarı kart ile çalışan kadın sayısının bu kadar az olması son 20 yılda hükümetin kadına karşı yürüttüğü politikaların somut ve acı göstergesidir” dedi.

Tanrıkulu, Oktay’ın sürekli basın kartı taşımak için 20 yıl olan sürenin 10 yıla düşürülmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktığını da açıklayarak, “Ayrıca ilgili önergemde fiilen mesleğini 10 yıl icra edenlere sarı basın kartının istisnasız verilmesi hususunda bir çalışma olup olmadığı sorusu ise yanıtsız bırakılmıştır” diye konuştu.