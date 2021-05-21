Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Söz konusu değişiklikle birlikte basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek" suçlarından hüküm giymemiş olma şartı getirildi.
Yapılan bir diğer değişiklik ise sürekli nitelikte basın kartı sahipleri ile ilgili oldu.
Bu karta sahip kişilerin, “Milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması” durumunda kartları iptal edilebilecek.
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