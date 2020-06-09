Başkan Aksoy: Menemen Belediyesi bir Anka kuşu gibi küllerinden doğdu

09 Haziran 2020 Salı, 12:34

Menemen’deki yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kasımpaşa Üst Geçidi dün yapılan törenle açıldı. 30 yıl önce Konak Meydanı’ndan sökülüp getirilen ve artık kullanılamaz hale gelen üst geçit yıkılarak yerine yapılan yeni modern üst geçidin açılışına, İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Sevda Erdan Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, eski Menemen Belediye Başkanı Kadir Yıldırım, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Menemen Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Menemen Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi ile devam eden açılış, üst geçidin yapım hikayesini anlatan bir video ve Menemenli vatandaşların köprünün yapımı ile ilgili düşüncelerini paylaştıkları vatandaş röportajları ile devam etti.

AKSOY: İŞ YAPMAK İÇİ SEÇİLDİK, İŞ YAPIYORUZ

Kasımpaşa Üst Geçidi’nin açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “31 Mart seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Nasıl bir belediye aldığımızı tüm Menemen biliyor. Bizler yıkık bir belediyeden iş yapan bir belediyeye geçiş yaptık. İşte bugün bu projeler Menemen Belediyesi tarafından yapılmakta. Menemen Belediyesi o kadar güçlü bir belediyedir ki, bir Anka kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir” dedi.

AKSOY 1 YILLIK İCRAATLARINI ANLATTI

Dedikodu değil iş ürettiklerine değinen ve 1 yıl içinde hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Aksoy, “Biz iş yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden seçildik ve iş yapmaya da devam edeceğiz. Ciddi sıkıntıları olan bir belediye devraldık. Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız icraatlardan biri 22 adet temizlik aracı kiralamak oldu. Kadın Dayanışma Merkezi açtık ilk defa Menemen’de. İlk defa kreş açtık. Sevgi Yolu’nu yaptık. Şiir Sokak açtık. Gençlerimiz orada şiirler okusun, şarkılar söylesin, bağlama, gitar çalsın, sanat yapsın istedik. Şehitler Parkını açtık Seyrek’te. Asarlık’ta bulunan Gölpark’ın kapılarına Musa Anter ve Deniz Gezmiş isimlerini verdik. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı hizmete açtık. Atilla İlhan Halk Kütüphanesini hayata geçirdik. Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve Halk Kütüphanesi’ni açtık. Doğaköy’de ana okulu yaptık. Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açtık. Menemen Belediyesi Ek Hizmet Binasını yaptık. Didem Madak Halk Kütüphanesini’ni hayata geçirdik. Asarlık’ta iki adet Taziye Evi açtık. Menemenli’nin yıllarca beklediği üniversite hayalini gerçekleştirdik. Bakırçay Üniversitesi Ziraat Mühendisliği ve Veterinerlik fakültelerini Menemen’e getirdik. Festivaller düzenledik. Bozalan’da İncir, Çaltı’da Yörük, Emiralem’de Çilek Festivali’ni yaptık. Koyundere’de Köy Şenliği düzenledik. 9 Eylül Şenlikleri kapsamında 9 gün boyunca Menemen’de etkinlikler yaptık. Bunların hepsini 1 yılda gerçekleştirdik. Aynen diğer belediye başkanı olan arkadaşlarımın yaptığı gibi 1 yılda birçok icraatı hayata geçirdik. Menemenli vatandaşlarımız bize bu görevi iş yapalım diye verdi ve biz de iş yapıyoruz. Üstelik bu işi alnımızın akıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

ESKİ BAŞKAN KADİR YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

1970’li yıllarda İhsan Alyanak döneminde Konak Meydanı’nda yapılmış olan üst geçidin o dönem bir adres noktası ve sevgililerin buluşma mekanı olduğuna değinen Başkan Aksoy, 1992 yılında dönemin Belediye Başkanı Kadir Yıldırım tarafından Menemen’e getirilen üst geçidin iki mahalleyi birbirine bağlamak açısından önemli olduğunu ifade etti. Kadir Yıldırım’a yaptığı bu icraattan dolayı teşekkür eden Aksoy, eskimiş, artık kullanılamaz duruma gelmiş olan üst geçidin yıkılarak yeniden yapımı projesinin ilk planladıkları proje olduğunu açıkladı.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ”

Pandemi sürecine rağmen belediyecilik hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiklerini ve söz verdikleri gibi kısa bir zamanda Kasımpaşa Üst Geçidi’ni hizmete soktuklarını söyleyen Başkan Serdar Aksoy, “Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. 31 Mart öncesinde çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım “Aşkla İzmir” dedi. Biz Menemen’de “Menemen seni seviyorum” dedik. Bu sevgi üzerine de şiirler söyledik. Çünkü Menemen bütün bu güzellikleri hak ediyor. Menemen yaptığımız bütün projeleri hak ediyor, ama miadı dolmuş bir üst geçidi hak etmiyor. Bu üst geçidi yapmak bize nasip oldu. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Menemenimiz’e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Sözlerini Ahmed Arif’in “Uy Havar” şiiriyle bitiren Başkan Aksoy, Menemenli vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Daha sonra mikrofona gelen İzmir Milletvekileri Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç yaptıkları kısa konuşmalarda, emeği geçen herkese teşekkür ettiler ve açılan üst geçidin Menemen’e hayırlı olmasını dilediler.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ise yaptığı konuşmada, CHP’li belediyelerin yaptıkları icraatın herkese örnek olduğunu söyledi. Uslu, “Covid- 19 süreci “Bunlar bir koyun bile güdemezler” diyen iktidara tokat gibi çarptı. Bütün belediyelerimiz yaptıkları çalışmalarla süreci çok güzel bir şekilde idare ettikler, ama iktidar bir maske bile dağıtamadı. Yapılan çalışmaları görenler bize yalan ve iftiralarla saldırmaya başladılar. Bu iftiralara halen de devam ediyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz” dedi. Özuslu, konuşmasında Büyükşehir stratejik planında Menemen için iki üst geçit projesi daha olduğunun müjdesini de verdi.

Plaket sunumlarının arkasından yapılan açılış kurdelesi kesimi ve geçidin ilk kullanımı ile açılış töreni son buldu.