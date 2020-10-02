Başkan Günel: Eğitime destek için bekliyoruz
Kuşadası Belediyesi, pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak ekonomik ve teknolojik imkânı bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlattı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yepyeni ve hiç alışık olmadığımız durum ve kavramlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için yaşama geçirilen uzaktan eğitim uygulaması oldu. Ancak ne yazık ki ekonomik ve teknolojik olarak yeterli imkânı bulunmayan ailelerimizin çocukları bu süreçte büyük bir mağduriyet yaşayarak eğitim hakkından mahrum kaldı. Bu durumun önüne geçmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı anayasal bir hak olan eğitim hakkına kavuşturmak için Hüseyin Can Vakfı ile birlikte tablet bağışı kampanyası başlattık. Çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız TR60 0006 7010 0000 0074 1601 74 İBAN numaralı hesabına bağışta bulunabilir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Video Haberler
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama