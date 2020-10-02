Başkan Günel: Eğitime destek için bekliyoruz

02 Ekim 2020 Cuma, 08:45

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yepyeni ve hiç alışık olmadığımız durum ve kavramlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için yaşama geçirilen uzaktan eğitim uygulaması oldu. Ancak ne yazık ki ekonomik ve teknolojik olarak yeterli imkânı bulunmayan ailelerimizin çocukları bu süreçte büyük bir mağduriyet yaşayarak eğitim hakkından mahrum kaldı. Bu durumun önüne geçmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı anayasal bir hak olan eğitim hakkına kavuşturmak için Hüseyin Can Vakfı ile birlikte tablet bağışı kampanyası başlattık. Çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız TR60 0006 7010 0000 0074 1601 74 İBAN numaralı hesabına bağışta bulunabilir” dedi.