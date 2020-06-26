Başkan Kılıç: Kaçak yapılara taviz vermeyiz

26 Haziran 2020 Cuma, 07:32

Başkan Kılıç, “Her ağaçtan sorumluyuz. Her ağacı korumak zorundayız. Eğer biz burada gözu¨mu¨zu¨ biraz kapatırsak, bir tane ağaç kalmayacak. Bizim bu bölge ile ilgili talimatımız çok açık ve net. Ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin Buca’nın geleceğinden çalıp rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. Şimdi hobi bahçesi diye bir şey çıkarmışlar. Bu hukuksuz bir olay. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Kesinlikle bunlara prim vermeyeceğiz. Eninde sonunda yıkılacak, ağır idari para cezası uygulanacak. Kaçak yapılara karşı yargı yoluyla ne gerekiyorsa yapıp gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok” dedi.