Başkan Oran: Bu onur Çeşme’nin!
Türkiye'nin gözde plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajı ikinci kez mavi bayrak ile taçlandı.
İlk kez geçtiğimiz yıl mavi bayraklı olarak hizmet vermeye başlayan plajlar arasında yer alan Ilıca Plajı bu yıl ikinci kez mavi bayrak almaya hak kazandı.
Denizi, kumu, suyu ve rüzgarıyla geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en güzel ücretsiz halk plajı seçilen Ilıca Plajı’nın ikinci kez mavi bayrak almasınından mutluluk duyduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Yeryüzündeki cennet Çeşme’de 7/24 büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimle gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz, Ilıca Plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır” dedi.
Dünya markası Alaçatı ile, dünyaca ünlü termal kaynakları Ilıca ve Şifne, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Ildır, Türkiye’nin ilk slow food köyü Germiyan, bereketli toprakları ile Ovacık, eşsiz restorantları ile Dalyan, birbirinden güzel plajları ile Çiftlikköy, sımsıcak insanları ile Reisdere ile her köşesinde benzersiz zenginliklere sahip olan ilçemizde herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratma gayretindeyiz” dedi.
Video Haberler
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
- Tavaklı’da 2 haftada 5’inci orman yangını
- Yolcu dolu otobüste patlama: O anlar kamerada
- Kuyumcuda soygun girişimi: O anlar kamerada
- Trafikte skandal görüntüler! Sürücüler şaşkına döndü
- Nesli tükenmekte olan su maymunları görüntülendi
- Acılı annenin isyanı: 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler
- Şişli'de ekipleri harekete geçiren 'ceset'
- Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada
- Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı