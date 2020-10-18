Başkan Serdar Aksoy görevdeki 500 gününü anlattı

18 Ekim 2020 Pazar, 17:07

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, görevde geçirdiği 500 gün içerisindeki gerçekleştirdiği çalışmalarını anlattı. Menemen Tepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan da katıldı. Konuklara uzun bir sunum gerçekleştiren Menemen Belediyen Başkanı Serdar Aksoy, “Arınma ve yatırım dönemi demiştik. Hem arınmayı hem de yatırımları gerçekleştiriyoruz. Menemen'de ezberleri bozacağız, açılışlar devam edecek. Omuz omuza yeni projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Yerel yönetimlerdeki başarılı örneklerin genel seçimleri de etkileyeceğine vurguda bulunan Aksoy, “Bu başarı devam ederse ilk seçimlerde iktidarız, bunu gördük. Bu bütünleşmeyi sağlamak zorundayız. Çünkü önümüzdeki dönem, Genel Başkanımızın tabiriyle söyleyeyim dostlarımızla birlikte iktidar dönemidir " ifadelerini kullandı.Menemen eski otogarının yerine yapılacak olan rekreasyon alanına vurgu yapan Aksoy, eski otogarın dönüşüm çalışmaları hakkında da konuştu. Aksoy, şunları söyledi: “50 yıllık garaj artık Menemen'e yakışmıyor. Garajı hükümet konağının yanına alıyoruz, çalışma başladı. Garajın olduğu yeri boşalttıktan sonra ne yapabiliriz diye çalışma yaptık. Menemen’in geleceği için önemli olan bu alanla ilgili oylama yaptık ve rekreasyon alanı istendi. Bu projenin yapımına başlıyoruz. Burada bungalov evler olarak, içinde mandıralar ve testiciler olacak”