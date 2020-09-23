Başkan Soyer muhtarlarla buluştu: Zor günleri el ele aşacağız

23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla’da hizmet veren muhtarlarla buluştu. Urla Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından, ilçenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilebilecek ihtiyaçlarını hızla gidermek için belirli periyotlarla muhtarla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, toplantı açılışında şöyle konuştu:

“Tüm Türkiye ve tüm dünyada çok zor günlerden geçiyoruz. Gelecek günlerin neler getireceğini bilmemenin belirsizliği bu sıkıntıları artırıyor. Zor dönemlerin tek panzehiri ise el ele vermek, birbirimize destek olmak. Birbirimizi ne kadar duyup dinlersek bu zor günleri de o kadar kolay atlatabiliriz. Bu kara günlerde Urla’nın ayrıca özel bir durumu var. Seçilmiş belediye başkanımızın yerine kayyum atanınca, ilçemizin mahalle mahalle taleplerini, sorunlarını öğrenip samimiyetle çalışarak çözüme ulaştırmak için 37 muhtarımızla bir araya geliyoruz.Zor günleri el ele aşacağız”

Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Kılıç, Yarımada Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, İzbeton A.Ş Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve teknik yöneticilerin de hazır bulunduğu toplantıda talepler tek tek not alındı; muhtarlar devam eden işler ve ihale süreçleri hakkında bilgilendirildi. Urla’ya gösterilen ilgi ve tamamlanan işler için Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerini ileten ilçe muhtarları, ağırlıklı olarak İZSU çalışmaları, üretim yolları ve yol yapımlarıyla ilgili ihtiyaçları dile getirdi.