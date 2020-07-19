Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, 9 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keçiören ilçesinde 17 Temmuz Cuma günü saat 17.40 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 565 TL ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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