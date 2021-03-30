Basketbol Afrika Ligi 16 Mayıs'ta Ruanda'da başlayacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla kurulan Basketbol Afrika Ligi (BAL), 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla kurulan Basketbol Afrika Ligi (BAL), 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika'dan 12 kulübün yer alacağı ligin ilk sezonuna Ruanda'nın başkenti Kigali ev sahipliği yapacak.
Turnuvada GSP (Cezayir), Petro de Luanda (Angola), FAP (Kamerun), Zamalek (Mısır), GNBC (Madagaskar), AS Police (Mali), AS Sale (Fas), Ferroviario de Maputo (Mozambik), Rivers Hoopers (Nijerya), Patriots (Ruanda), AS Douanes (Senegal) ve US Monastir (Tunus) mücadele edecek.
NBA'in Kuzey Amerika dışında dahil olduğu ilk lig olan BAL ile oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.
İlk olarak geçen yıl başlatılması planlanan lig, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.
Video Haberler
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması
- 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- TFF'den 28 şampiyonluk açıklaması