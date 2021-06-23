Baskılara dayanamadı, kripto para borsası kapanıyor... Kripto paralarda son durum (23 Haziran)

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:22

Kripto para piyasaları dün öğle saatlerinde dibe vurduktan sonra toparlanmaya başladı. 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yükselişe geçti.

Kripto para pyiasalarının toplam büyüklüğü de son 24 saatte yüzde 1.4 artarak 1.4 trilyon dolara yükseldi.

Piyasaların önde gelen para birimi Bitcoin saat 08.30 itibariyle yüzde 3.2 değer kazandı ve 33 bin 856 dolar oldu. BTC'nin piyasa değeri 634 milyar dolar olurken Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 45.55'e çıktı.

Düşüşlerden en çok zarar gören para birimlerinden Ethereum da yeniden 2 bin doların üzerini gördü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.1 artışla 2 bin 4 dolar oldu.

Ripple ise kayıp yaşamaya devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 5 azalarak 60 cente geriledi. Ripple dünkü düşüşte 52 cente kadar inmişti.

Dün 16 cente kadar gerileyen Dogecoin de toparlama işaretleri veriyor. DOGE'un fiyatı yüzde 5.6 artış gösterdi ve 21 cente çıktı.

ÇİN'İN İLK KRİPTO PARA BORSASI KAPANIYOR

Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı. Çin'in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.

10 YILLIK MAZİSİ VAR

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı. BTCChina'nın Singapur birimi olan zg.com'u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.