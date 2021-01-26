Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

İHA
26 Ocak 2021 Salı, 12:50
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı
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Batman-Beşiri karayolunda, Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Batman-Beşiri karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.


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