Batur: Belediyelerde bıçak kemiğe dayandı

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:52

20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Batur, “Bu süreçte çok sayıda yönetmelik, genelge, kanun çıktı ve her birinde de belediyelere yeni bir görev tanımı yapıldı, yeni bir harcama yükü bindi ama gelirlerini artıracak hiçbir çalışma gerçekleştirilmedi. Belediyelerde artık bıçak kemiğe dayandı. Konak Belediyesi olarak bir sıkıntımız yok ama gelecekte yatırımlar için kredi kullanma noktasında olabiliriz” dedi. Belediyelerle ilgili olarak yapılacak en önemli çalışmanın, belediye gelirleri yasasının acilen çıkarılması olduğunu belirten Başkan Batur, “Bugün insana hizmet üreten ama maalesef SGK, vergi gibi kamusal borçları hat safhada olan belediyeler var. Bu borçların bir defaya mahsus olmak üzere silinmesi ve beyaz bir sayfa açılması şart oldu” diye konuştu.

“VATANDAŞIN ÖDEDİĞİNDEN AKTARIN”

Özellikle araçlardan alınan ruhsat harcı gibi harçlardan, telekomünikasyonla ilgili olarak alınan vergilerden belediyelere pay verilmesi gerektiğini de kaydeden Batur, “Vatandaşın üstüne yük bindirmeden, vatandaşın ödediği vergilerden belediyelere aktarılmasını istiyoruz. Örneğin yol yapılıyor, bozuluyor; üstünden araba geçiyor. Arabanın ruhsatı verilirken, belediyenin de ondan bir hakkı doğmalı” dedi.

“NEFES ALAN BELEDİYE HİZMET ÜRETİR”

Özellikle salgın sürecinin, yerel yönetimlerin ne kadar önemli birimler olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Başkan Batur, belediyelerin bu sıkıntılı sürecin atlatılması konusunda elinden geleni yaptığına ve çok iyi çalıştığına da dikkat çekti. Bugün belediyelerin yaşadığı en büyük ekonomik sıkıntının, vatandaşın vergisini ödeyememesi olduğunu belirten Batur, “Vatandaş vergisini ödeyemediği anda belediye gelirleri de otomatik olarak düşüyor. Belediyelerin bir an evvel nefes alması lazım; çünkü nefes alan belediyeler hizmet üretir” diye konuştu.

Konak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayan esnaftan aylardır işgaliye bedeli almıyor. Belediyenin esnafa bu yolla sağladığı destek yaklaşık olarak 3 milyon TL’yi buluyor. Konak Belediyesi aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalarından da yine pandemi nedeniyle yılsonuna dek kira almıyor.