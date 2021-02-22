Batur: Belediyelerin nefes alması lazım

22 Şubat 2021 Pazartesi, 09:38

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi kapsamında oluşturulan “Belediye Başkanları Göç Platformu” toplantısı, Kovid-19 Pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırcı, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Toplantıda, mali sorunların çözümüne yönelik politika önerileri, belediyelerin yetki sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri, sosyal uyum sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri maddeler halinde tartışıldı. Platform üyesi belediye başkanlarının görüşlerini sunduğu toplantıda aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı da olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, özellikle kıyı belediyelerin yaşadığı nüfusa ve ödenek dengesizliği ile ilgili acil çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

BATUR: GERÇEKÇİ TALEPLERDE BULUNMAMIZ LÂZIM

İlk olarak, “Yoğun göç alan belediyelerin mali yönden desteklenmesi” konusunda görüşlerini aktaran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden Türk vatandaşı nüfusu bazında ayrılan bütçe paylarının, sığınmacı sayısını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. “Göçten yoğun olarak etkilenen belediyeler için bir geçici dengeleme payı getirilmesi, bu geçici dengeleme payının, sığınmacı sayısı bazında, Türk vatandaşına verilen miktarın 4 katı olacak şekilde oluşturulması ve belediyelere kullandırılması” önerisine katılmadığını ifade eden Başkan Batur, mevcut ekonomik şartların dikkate alınarak gerçekçi taleplerde bulunulması gerektiğini söyledi. Batur, “Konak Belediyesi sınırları içinde 25 bin Suriyeli, 20 bin de Afganlı mülteci var, bu da Konak nüfusumuzun yüzde on ikisi gibi. Zaten bu sıkıntılı süreci hep beraber yaşıyoruz. Bazı gerçekleri de göz önünde bulundurmak lazım. Şu an belediyeler pandemi süreci yaşıyor, sıkıntılı bir süreç yaşıyor, kesilen payların yüzde kırktan yüzde elliye çıkarılması bile mali bir sıkıntının oluştuğunu, ekonomik bir sıkıntının var olduğunu gözler önüne seriyor. Bu arada gerçekçi taleplerde bulunmamız lazım. Bizim vatandaşımıza, Türk vatandaşlarımıza ne veriliyorsa mülteci vatandaşımıza da aynısı verilmeli. Bu daha doğru daha gerçekçi olur” diye konuştu.

"BELEDİYELERİN CAN SUYUNA İHTİYACI VAR"

Pandemi süreci ile birlikte anormal bir süreç yaşandığını, bir felaket yaşandığını belirten Başkan Batur, yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında büyük farkların yaşandığı kıyı belediyelerinde, pandemi nedeniyle sürekli nüfusun da büyük artış kaydettiğini söyledi. Bu durumun kıyı belediyeleri içinden çıkılamaz bir mali boyuta sürüklediğini ifade eden Batur, “Bizim Konak Belediyesi olarak ne SSK’ya ne vergi dairesine borcumuz var. Ama belediye başkanı arkadaşlarımızın özellikle İzmir olsun, kıyı Ege’deki belediye başkanlarımızın ivedi olarak bir can suyuna ihtiyacı var. Belediye gelirleri ile ilgili veya eksik kalmış gelirine göre yapılacak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Belediyelere ivedi olarak hemen harekete geçilerek en az bir yıl bu kesintilerin yapılmaması bana göre de uygundur. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum, ben aynı zaman da kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanıyım. 106 belediye başkanımızın özellikle de kıyıdaki belediye başkanlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Nedir bu, ben Çeşme’yi örnek vereyim, 46.800 nüfusu var. İller Bankası ödeneği payı 46.800. Geçen yıl Mart ayından beri sürekli 250 bin nüfusu var. Bunu daha önce defalarca dile getirdik. Belediyelerin artık bir nefes alması lazım. Pandemi, bütçelerimizde delik açtı bunu herkes biliyor, vatandaşlarımıza hizmet noktasında, sosyal hizmet noktasında. En azından biz pandemi sürecinde şunu bekliyorduk, bu kesintilerin, özellikle devlet kademesine borçlu olan belediyelerin borçlarının pandemi süresince en azından ertelenmesi noktasında taleplerimiz vardı ama aksine kesintiler yüzde on daha arttırıldı” dedi.

Taleplerin dile getirilmesi noktasında en üst makama gidilerek, sorunun kökten çözülmesi gerektiğinin de altını çizen Batur, bu noktada ne gerekiyorsa yapılması görüşünü savundu. Batur, “Türkiye Belediyeler Birliği bu konuyu en üst makamlara ifade etmeli. Geçmişte belediye başkanlığı görevini de yürütmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve yönetiminin taleplerimizi iletmesi lazım” dedi.