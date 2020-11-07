Batur: Konak Belediyesine yakışır bir bina yapacağız

07 Kasım 2020 Cumartesi, 12:39

Konak Belediyesi, Basmane’de bulunan ve depremde hasar aldığı için boşalttığı birinci hizmet binasının yerine, yeni bir hizmet binası inşa edecek. Yaklaşık iki yıl içinde tamamlanması planlanan yeni hizmet binası belediyenin tüm birimlerini de bir araya toplayacak.

Konak Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci olağan toplantısı, Kültürpark’ta bulunan Fuar Evlendirme Dairesi Salonu’nda yapıldı. Meclisin gündemi, İzmir depremi ve depremin ardından yapılacak çalışmalar olurken, toplantıyı yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuşmasına depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başladı. Batur, alanda gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine de, isimlerini tek tek sayarak, teşekkür etti.

Bölgede arama kurtarmanın sona erdiğini, yıkılma tehlikesi bulunan binalarla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Batur, “Bu süreç, zorlu bir süreç. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın verdiği bilgilere göre İzmir’de 4 bine yakın bina yapılacak. Şehir hastanesinin hemen yanında TOKİ tarafından konut çalışması yapılacak. Binalar 1 yıl içerisinde teslim edilecek” dedi.

Kendisinin de bağış yaparak katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Batur, 27 Milyon TL tutarında bir destek toplandığını söyleyerek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Batur, “Bir arada, dayanışma içinde çalışmak en güzeli. Biz de Konak Belediyesi olarak orada yaptığımız çalışmalar ve yardımlarla elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık” diye konuştu.

CAM BİNA ORTA HAZARLI

Başkan Batur, depremde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesinin hizmet binalarının zarar gördüğüne de dikkat çekti. Batur, Konak Belediyesinin “cam bina” olarak bilinen, birinci hizmet binasında orta hasar meydana geldiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tetkikleri yaptığına işaret eden Batur, “Otobüs geçerken sallandığını biliyorsunuz. Her şerde bir hayır vardır, diyorlar. Biz de hemen yanımızda bulunan 3 katlı bina için kamulaştırma konusunda harekete geçeceğiz. Cam binanın olduğu yere, Konak Belediyesi'nin tüm birimlerini toplayacak şekilde, yakışır bir bina yapacağız” dedi.

Konak Belediyesi’ne yeni hizmet binası için çalışmaları depremden önce başlattıklarına dikkat çeken Batur, “Plan tadilatı bitirdik, kamulaştırma da tamamlanınca hemen proje çalışmasına başlayıp kısa süre içinde Konak Belediyemize güzel bir bina kazandırmayı umut ediyoruz” diye konuştu. Batur, yeni hizmet binasını 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflerini de sözlerine ekledi.

HİZMETLER AKSAMAYACAK

Deprem nedeniyle üç hizmet binasının boşaltıldığını hatırlatan Batur, müdürlüklerin hizmet yerleriyle ilgili olarak yapılan düzenlemeyi de mecliste ayrıntılarıyla aktardı. Müdürlüklerin taşınmasının ardından ilk günlerde bazı sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Batur, “Çarşambaya kadar taşınma işlemlerini tamamlayarak, vatandaşımıza hizmet sunmaya başlayacağız. Yaygın çalışacağız ama hizmetler aksamayacak. Aynı kararlıkla, hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.