Bayer, CureVac koronavirüs aşısının geliştirilmesine yardımcı olacak

Alman ilaç devi Bayer, biyoteknoloji şirketi CureVac'ın henüz deneme aşamasında bulunan Covid-19 aşısının geliştirilmesine yardımcı olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2021 Pazar, 16:01
Bayer, CureVac koronavirüs aşısının geliştirilmesine yardımcı olacak
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Dünya çapında koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları başladı. Birçok ülke ise üretim sıkıntısı nedeniyle beklenenden daha düşük tedarikin gerçekleştiğini açıkladı.

Alman İlaç şirketi CureVac’ın geliştirdiği, henüz geç deneme aşamasında bulunan koronavirüs aşısıyla ilgili Bayer açıklamada bulundu. Werner Baumann, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, koronavirüs aşısı CureVac’ın geliştirilmesi için yardımcı olmayı kabul ettiğini belirtti.

'YOĞUN BİR İNCELEME YAPIYORUZ'

Bayer AG CEO’su yaptığı açıklamada, “Bu öncelikle mali hususlarla ilgili olmaktan ziyade aşıyı mümkün olan en kısa sürede hazır hale getirmekle ilgili” dedi.

Bauman, ilaç üreticisiyle yapılan işbirliğini CureVac aşı üretimi içinde genişletilip genişletilmeyeceği hakkında ‘yoğun bir inceleme’ yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Reuters


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