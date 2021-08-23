Bayern Münih, Joshua Kimmich ile sözleşme yeniledi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:49

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önlibero oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 2025 yılına dek uzatıldığını açıkladı.

Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun altı Bundesliga, üç Almanya Kupası, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, beş Almanya Süper Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu kazandığı ifade edildi.

"MÜNİH İKİNCİ MEMLEKETİM GİBİ"

Kimmich, imzanın ardından yaptığı açıklamalarda Bayern'de kendisini aile ortamında gibi hissettiğini ifade etti:

"Sözleşme uzatmamın en önemli nedeni, Bayern'de mutlu olmam. Her şeyi kazandığımız ve doğru oyun oynadığımız arkadaşlarım var. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Kendimi gelişimimin sonunda görmüyorum, Bayern'de geçireceğim sonraki senelerde daha fazlası mümkün. Kendimi burada çok rahat ve aile evimdeymiş gibi hissediyorum. Münih benim ikinci memleketim gibi. Bu uyum, dünyanın başka bir yerinde yakalanamaz."

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Kimmich ile sözleşme uzatmaktan dolayı mutlu olduklarını söylerken, İcra Kurulu Başkanı Oliver Kahn ise, Kimmich'in kulübe duyduğu aidiyetin altını çizdi. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, oyuncunun gelecekte tarih yazabileceğini ifade etti.

Kimmich, geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans göstermişti.