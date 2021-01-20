Bayraklı'da depremin izleri yatırımlarla silinecek

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:55

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, Fen İşleri Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve Büyükşehir ile Bayraklı belediyelerinden ilgili bürokratlar depremde yıkılan bölgeleri ve ilçe sokaklarını gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi iş birliğinde yürütülen projeleri, ihtiyaç olan sokaklarda yapılması planlanan projeleri inceleyen heyet, mahalle mahalle dolaşarak yapılması planlanan işleri kararlaştırdı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA ANIT YAPILACAK

Ziyaret, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Rıza Bey Apartmanı enkaz alanından başladı. Şehit Hakan Ünal Parkı için hazırlanan proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapılarak,simge bir alan yaratılacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesindeki tüm parkların hızla yenilenmesini isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Parkların tamamını yenileyip, bahara hazır hale getirelim. Oyun grupları yenilenecekse onları tamamlayalım. Yollarda veya kaldırımlarda parke, bordür işleri varsa onları da tamamen yenileyelim. İlk olarak bozulmuş ve ihtiyaç olan alanlardan başlayarak, çalışmaları en kısa sürede tamamlayalım” dedi.

YOLLAR YENİLENECEK

Daha sonra Muhittin Erener ve Refik Şevket İnce mahallerine geçen heyet, kilit parke çalışmaları ve şiddetli yağmurlar nedeniyle bozulan yollarda yapılacak diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bu çerçevede 2123/1 sokak ve çevresindeki özellikle dik sokaklara yağmur suyu kanalları, zemin altına da eğimden dolayı aşağı şiddetle gelen yağmur suyunun hızını yavaşlatmak için set çökertmeler yapılması kararlaştırıldı. Böylece yağmur suyu hızı, yeni bir model ile yavaşlatılacak ve döşenen kilit parkenin kısa sürede bozulması engellenecek. Ziyaret sırasında ilçede ihtiyaç olan sokakları yürüyerek tek tek gezen Başkan Sandal, Genel Sekreter Gökçe ve beraberindeki heyet; beton veya asfaltlama yapılacak alanlarda da incelemelerde bulundu.

YAŞAYAN PARK

75. Yıl ve Turan Mahallesi kesişiminde yer alan 25 bin metrekarelik 1. derece sit alanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra projelendirilecek. Pazar yerinin yanındaki deniz manzaralı alan, yaşayan parklar projesi kapsamında tasarlanacak. Çalışmalarına başlanması istenen park için proje ihalesine çıkılacak.

Gümüşpala 7000 Sokak’ta körfez manzarasına sahip 3600 metrekarelik alanda yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Hem çocukların hem de ailelerin nefes alabileceği park, bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek.

EMEK VE CENGİZ MAHALLELERİNE DÜZENLEME

Önceki ziyarette yapılması planlanan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı dinlenme alanları, aydınlatma, oyun grubu ve kent ekipmanları ile tuvalet konulması işleri tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuldu. Birinci derece sit alanı olan bölgeye bir de kafeterya kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Emek Mahallesi 7210 Sokak ve çevresindeki benzer sokaklarda ise eğimin fazla olmasından dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak için çalışma yapılacak. Yollar, yayaların daha rahat kullanabilmesi için yeniden düzenlenecek.

Ayrıca, Bayraklı’da ihtiyaç olan 3 mahalleye yeni kavşaklar yapılması ve caddelerin temalı heykellerle yeniden düzenlenmesi ile ilgili projenin de büyükşehrin planı dahilinde olduğu, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BURADAYIZ"

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Sandal, vatandaşların taleplerini de dinledi. Sandal, “Sizin için, sorunların çözümü için buradayız. Hayata geçirilecek her proje ilçemiz ve halkımızın daha sağlıklı, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Eğer bir kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiyseniz, başarısız olma şansınız yok. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent yaratmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.