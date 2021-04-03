BBP Mustafa Destici'den 'seçim barajı' açıklaması

03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:22

BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, kendisi de Alevi vatandaşı olan Tunceli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, başkanlık divanı üyelerine 'Türkiye’de Alevilik ve Aleviler' konulu sunum yaptı. Destici, Alevi vatandaşlar ile sık ve samimi görüşmelere devam edeceklerini belirterek, "Diğer vatandaşlarımız gibi onların taleplerini, isteklerini ve problemlerini de kamuoyu gündemine taşıyacağız. Her türlü meselelerinin ve haklı taleplerinin çözümü konusunda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

'SEÇİM BARAJI SIFIR OLMALI'

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu noktasında BBP’nin tavrının net olduğunu vurgulayan Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı. Hazine ve seçim yardımları birbirinden ayrılmalı. Seçime katılacak olan tüm siyasi partilere adil ve ölçülü miktarda yardım yapılmalı. Aday belirleme sürecinde belli bir oran için mutlaka ön seçim yapılmalı" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, pandemi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik başta olmak üzere ülke ve dünya gündeminin yanında, teşkilat ve üye kayıtları konuları da görüşüldü.