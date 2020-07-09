BDDK’nin bankalara baskısı devam ediyor

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kurumlara salgınla ilgili normalleşme sürecinde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları 11 maddelik bir talimatla bildirdi.

Bu kapsamda BDDK, öncelikle ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

Kredi kartı aidatına itiraz edenlerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, makul ve somut gerekçe olmaksızın kart limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalarda hassasiyet talep etti.

EMEKLİYE KOLAYLIK

Yine BDDK, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesini önerdi.

Kaynaklara göre BDDK’den bankalara giden yazıda, özellikle 60 yaş üstü kişiler için emekli aylıklarının bir seferde ATM’lerden çekilebilmesi, kart tesliminin evde yapılması gibi kolaylıklar sağlanması istendi. BDDK, 20 Mart’ta bankalara gönderdiği talimatla da 50’ye yakın tedbirin hayata geçirilmesini önermişti.

‘12.4 MİLYAR TL’ YAPILANDIRILDI

Bankalar tarafından Ekim 2019’da uygulamaya kolan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Programı kapsamında, Mayıs 2020 sonuna kadar yapılandırılan borç miktarı 12.4 milyar liraya ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre bu borçların 12 milyar 184 milyon lirası 47 büyük, 217 milyon lirası 18 küçük ölçekli şirkete ait.

Mayısta ise 3 milyon lirası küçük ölçeklilere ait, toplamda 1 milyar 125 milyon liralık yapılandırma sağlandı. Firma sayısı da, biri küçük ölçekli 17. Büyük ölçekli şirketlerin sektörlerine bakıldığında ilk sırada 4.9 milyar liralık borçla enerji var. Bunu 4 milyar lira ile imalat sanayi, 777 milyon lirayla turizm, 609 milyon lira ile toptan-perakende ticaret ve 350 milyon lirayla sağlık izliyor. Küçük ölçeklilerde ise 71 milyon liralık borçla toptan-perakende ticaret ilk sırada.