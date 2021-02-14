Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın

İstanbul Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta yangın çıktı. Alevler içinde kalan yatlardaki yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

AA
14 Şubat 2021 Pazar, 08:11
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
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Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.


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