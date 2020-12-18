Beethoven yılının son çevrimiçi konserleri
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 250 yıl önce 16 Aralık’ta vaftiz edilen L.v. Beethoven’in (1770-1827) eserlerini seslendirerek 2020’ye veda ediyor.
Önceki akşam piyanist Birsen Ulucan Beethoven’in 3'ncü Senfonisi “Eroica” nın ve 14 Aralık’ta Can Okan Beethoven’un 6’ncı Senfonisi "Pastoral" in Franz Liszt solo piyano için transkripsiyonunu seslendirdiler. Sahnede kayda alınan bu iki konser önceki kayıtlar gibi 1’er hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
CRR Aralık ayı Beethoven konserleri 21 Aralık’ta “Yedili Op. 20” nin seslendirileceği oda müziğiyle devam edecek.
CEM MANSUR PİYANİSTLERLE SÖYLEŞİYOR
CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur konserler öncesinde piyanistlerle yaptığı söyleşilerde her ikisi de büyük piyano virtüozü ve büyük besteci olan Beethoven ve Liszt arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Neden uyarlama değil transkripsiyon olduğunun üzerinde durdu. Can Okan, “Liszt transkripsiyonlarında orkestra notasında yani partisyonda ne varsa eksiksiz şekilde piyanoya aktarıyor. Piyano tek başına bir orkestraya dönüşüyor” diyerek bu eseri çalmanın üst düzey bir teknik gerektirdiğini vurguladı.
Piyanistler Liszt’in özellikle senfonileri yazıldıklarından itibaren çalınan, müziğinin özü devrimci olan Beethoven'a hayran olduğunu vurguladılar. Ulucan, “Eğer dünyada yüz akı kişilik varsa. Beethoven benim için öyle bir kişidir.” diyerek Liszt’in bu bakımdan da bir yakınlığı olduğunu söyledi.
Liszt’in besteciliği kadar kendi çalgısındaki ustalığını gösteren bu eserlerin çalınmasının güçlüğü üzerine Birsen Ulucan da, “Eserin piyanistlik tarafı az orkestra tarafı çok. Amaçta bu zaten virtüozite için değil. Dolayısıyla bu transkripsiyonları çalarken en fazla Beethoven gibi düşünerek çalmak lazım.” Sözleriyle nasıl yorumlayacağı hakkında fikir verdi.
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