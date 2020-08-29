"Belarus’ta yaşananlar kendi iç meseleleri, fakat orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız”
Putin, Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerini geçerli saydığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda Belarus seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova’nın Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerinin gerçekleşmiş olduğunu kabul ettiğini söyleyen Putin, “Seçimlerin gerçekleşmiş olduğuna dayanıyoruz” dedi.
Belarus’ta yaşananların kendi iç meselesi olduğuna dikkat çeken Putin, “Fakat şüphesiz orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız” vurgusunu yaptı.
Putin’e göre Moskova, Belarus yönetimine (Rusya ve Belarus’un kurduğu) Birlik Devleti üyeliğinin gerektirdiği ‘egemenliği, dış sınırları ve istikrarı koruma’ yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence veriyor.
Putin ayrıca Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğine de vurgu yaptı.
Video Haberler
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!