"Belarus’ta yaşananlar kendi iç meseleleri, fakat orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız”

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda Belarus seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova’nın Belarus’ta yapılan başkanlık seçimlerinin gerçekleşmiş olduğunu kabul ettiğini söyleyen Putin, “Seçimlerin gerçekleşmiş olduğuna dayanıyoruz” dedi.

Belarus’ta yaşananların kendi iç meselesi olduğuna dikkat çeken Putin, “Fakat şüphesiz orada olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız” vurgusunu yaptı.

Putin’e göre Moskova, Belarus yönetimine (Rusya ve Belarus’un kurduğu) Birlik Devleti üyeliğinin gerektirdiği ‘egemenliği, dış sınırları ve istikrarı koruma’ yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence veriyor.

Putin ayrıca Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğine de vurgu yaptı.



