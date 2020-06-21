Belçika'da 60 gün komada kalan İmdat Kılıç koronavirüs savaşını kazandı

21 Haziran 2020 Pazar, 15:34

Belçika'nın Genk kentinde yaşayan 76 yaşındaki İmdat Kılıç, Mart ayında öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kılıç, hastanede tedaviye alındı. 88 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kılıç, dün taburcu edildi. Kayserili Kılıç, hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Kılıç'ın çocukları ise "Babalar Günü sevincimiz ikiye katlandı" dedi.

88 GÜNÜN 60'INI KOMADA GEÇİRDİ

İmdat Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Babam hastanede kaldığı 88 günün 60 gününü, komada geçirdi. Bugün taburcu ettik ve çok mutluyuz. Doktorlara, hastane çalışanlarına ve ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz. Allah’a çok şükür babam sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Çok endişeliydik.”

Hastane çıkışında İmdat Kılıç, ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı, aile İmdat Kılıç için evin girişine “Evimize Hoş Geldin Babamız” pankartıyla karşılandı.