Belediye arazileri tarıma açıldı, bin 255 ailenin yüzü güldü

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:42

Buca'da tarımsal üretime açılan belediye arazilerinden toplanan mahsuller, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 12’şer kiloluk paketler bugüne kadar bin 255 ailenin sofrasına girerken, hasat ise hız kesmeden sürüyor. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Dağıtılan ürün toplamı 15 tonu buldu. Ürünler hasat edildikçe dağıtımlarımız sürecek” dedi.

Pandemi döneminde gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan “Buca’nın Fideleri” projesi kapsamında ilk adım nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimiyle atılmıştı.

BİR AYDA BİN 255 KAPI ÇALINDI

Her biri 4’er kiloluk paketlere konulan domates, biber ve patlıcanlar, Bucalı ailelere ulaştırıldı. Bir ay önce başlayan dağıtımlar kapsamında ekipler, bin 255 ailenin kapısını çaldı. Bucalı yurttaşlar, kendi topraklarında yetişen organik ürünleri ücretsiz bir şekilde tüketmenin mutluluğunu yaşadı. ?



