Belediye ihalelerini canlı yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Kimse ihale isteyemiyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından ihaleleri canlı yayımlamasını kimse beklemiyordu. Uygulama, CHP dışındaki diğer partili belediyelere de en son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından örnek olarak gösterildi.

Yavaş, bugüne kadar 1500 ihaleyi canlı yayımladıklarını belirtiyor. Yavaş, “Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kimse benden ihale isteyemiyor. Doğrudan alımlar için de bir yazılım almak suretiyle alımları piyasaya açtık. Bu sistemi şu anda tüm belediyede yaygınlaştırıyoruz” diyor. Boru ihalesini 400 bin kişinin izlediğini, uygulamaların prestijli ödüller getirdiğini anlatan Yavaş, asfalt çalışmaları ve su borusu tamiratlarını da canlı yayımlamayı planladıklarını kaydetti. Yavaş’ın sorularımıza yanıtları şöyle:

Ankara temsilcimiz Sertaç Eş’in sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, belediyenin asfalt dökümü ya da su borusu tamiratı gibi çalışmalarını canlı yayımlamaya hazırlandıklarını belirtti.

- İhalelerin canlı yayımlanması uygulamasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da örnek gösterdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Seçimlerden önce şeffaf, katılımcı ve hesap veren bir yönetim anlayışını Ankara’ya getirmek bizim ilk vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Seçimi kazandıktan yaklaşık bir ay sonra yayımladığımız genelge ile ihalelerin canlı yayımlanması kararını birimlerimize ilettik. Canlı yayın birimi kurduk ve şu anda günde bazen 7-8 ihale canlı yayımlanıyor. Bugüne kadar 1500 civarı ihale canlı yayımlandı, hepsinin kayıtları da YouTube hesabımızda. Canlı yayımlanmayan ne kadar ihale varsa da hemen teftişe veriyorum. Belediye koridorlarında dahi artık ABB TV açık, ihaleleri belediyedeki herkes takip edebiliyor. Her zaman “Tüm ihalelerin canlı yayımlanması belediyecilikte bir devrim olacak, zamanla tüm belediyelere yayılacak ve bir süre sonra yayımlamayana nedeni sorulacak” diyordum. Nitekim bizden sonra bazı il ve ilçe belediyeleri de canlı yayına geçmeye başladı.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın belediyelerin ihaleleri yayımlama konusundaki söylemlerini geç kalınmış ama olumlu buluyorum. Canlı yayınlara geçme konusunda eksiklikleri olan belediyeler varsa, bu konudaki en tecrübeli belediye olarak teknik destek vermeye hazırız. Bu şeffaf yönetim anlayışının ülkemiz geneline yayılması bizi sadece mutlu eder. Tabii ki bunun öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmamız da ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihteki yerini alacak.

‘HALKIN PARASI DOĞRU HARCANIYOR’

- Bu uygulama, adınızla anılacak bir konu olarak siyasi tarihe geçebilir. Durumdan memnun musunuz, yurttaşın parasının kullanıldığı bütün ihalelerde bu yöntemin kullanılmasını ister misiniz?

Her şey şeffaf, açık, vatandaşın gözünün önünde olunca hem kırımlar artıyor ve halkın parasını doğru harcıyorsunuz hem de sizden kimse ihale istemiyor ve sizi zorlayamıyor. Bu, büyük bir konfor. Seçimlerden önce rakibimizin “göreve gelirlerse 3 ay maaşları ödeyemezler, belediye her ay 50 milyon içeride” dediği bir belediye devraldık. Gördüğünüz gibi ABB’nin hiçbir faaliyetinde bir aksaklık olmadı; vatandaşın parasını yine vatandaşa harcayarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik. Bunu nasıl başardık? Açık ihale, şeffaflık ve tasarruf ile. Güneşi, onun önünü kapatan gökdelenlerden daha kıymetli görürseniz her şey kendiliğinden gelişiyor. Artık Ankara’da dinozor heykelleri, betonlar, rant değil; birlik, beraberlik ve insan odaklı belediyecilik konuşuluyor. Canlı yayınlar ile ne şaibe kalır, ne yük. Zaman zaman ihalelerle ilgili sorular geldiğinde tek yaptığımız iş ihalenin linkini karşı tarafa atmak. Tüm bunların hepsi hem bizim açımızdan hem de halkımız açısından memnuniyet verici.

‘BORU İHALESİNİ 400 BİN KİŞİ İZLEDİ’

- Bütün ihalelerin canlı yayımlanmasını toplum nasıl karşılıyor, size yansımaları neler?

Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bir boru ihalesini 400 bin kişi izlemişti, altına bir ev hanımı “İnanamıyorum, şu anda oturmuş boru ihalesi izliyorum” diye yorum yazmıştı. Sadık bir izleyici kitlemiz oluştu diyebilirim. “Netflix’te de istiyoruz” diyenler de oluyor, “ders çalışmam gerekirken oturmuş ABB mezarlıklar lahit kapağı alım ihalesi izliyorum” diyenler de. Bu, bizim adımıza da toplumumuz adına da umut verici. Bazen bazı ihalelerde anlık internet aksaklığı, küçük kesintiler olduğu zaman bile vatandaşımız hemen bize yazıyor ve uyarıyor. Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz, bu durumdan çok memnunuz. Belediyelerin en yüksek gider rakamlarından birisi de doğrudan alımlar. Doğrudan alımlar için de bir yazılım almak suretiyle alımları piyasaya açtık. Bu sistemi şu anda tüm belediyede yaygınlaştırıyoruz.

‘DÜNYA BELEDİYE BAŞKANI FİNALİNDEYİZ’

- Şu ana kadarki uygulamalarınız planlamanızda nereye getirdi sizi, yeni sürprizler yapacak mısınız, Ankaralılara?

Nereye getirdiğini aslında ulusal ve uluslararası ödüllerde görebiliyoruz. İnsani Geliştirme Vakfı’ndan şeffaflık alanında ödül aldık. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından da yine bu alanda ödüle layık görüldük. “City Mayors Foundation” (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından, bu uygulamalarımız göz önüne alınarak “Dünya Belediye Başkanı” ödülü için finaldeyiz. Bu başarı tüm Ankaralıların, çünkü bizler bunu vaat ettik ve onlar bunu başarabileceğimize inanarak bizleri seçti.

İnternet sitemizde aylık tüm mali tablomuzu, paramızı nereye harcadığımızı, denetim raporlarını yayımlıyoruz. Faaliyet raporlarında tüm bütçe verilerini ve yaptığımız işleri sunum yapıp internette paylaşıyoruz. Köylerde kaç GB ücretsiz internetimizden kullanıldığından tutun karla mücadele ekiplerimizin konumlarını ve çalışmalarını da araç içi kameralarla yayımlıyoruz. Bunların hepsi Türkiye’de bir ilk; belki dünyada da örneği yoktur.

Çok yakında belediyenin asfalt çalışmaları ya da su borusu tamiratı gibi yaptığı çalışmaların birçoğunu canlı yayında vermeyi hedefliyoruz.