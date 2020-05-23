Belediye-İş: ‘Salgın nedeniyle belediye çalışanlarının ödemeleri zora girdi’
Belediye-İş’ten TBMM’de grubu bulunan partilere gönderilen yazıda, vergi gelirlerindeki düşüşe dikkat çekilerek salgına karşı ön saflarda mücadele eden belediye çalışanlarına yapılacak ödemelerin zora girdiği belirtildi. Belediye-İş, kaynak aktarılması için siyasi partiler yasasında değişiklik istedi.
Salgın nedeniyle vergi gelirleri düşünce bütçeden belediyelere aktarılan paylar da düştü. Gelirleri düşen belediyelerin çalışanlara yaptıkları ödemeler zora girdi.
Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası, bu durumun belediye çalışanlarının ücret ödemelerinde aksamaya neden olduğuna dikkat çekerek, siyasi partilerden yasa ve mevzuatta değişiklik yapılarak belediye paylarının artırılmasını istedi.
Belediye-İş Sendikası, işçilerin bazı belediyelerde ücretlerini alamadıklarını, bazı belediyelerde ise “harçlık gibi” parça parça alabildiklerini bildirdi. Parça parça alınan “üç beş kuruşun da” biriken borçlara gittiğine işaret eden Belediye-İş, işçilerin geçim mücadelesi verdiklerini vurguladı. Sendika, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere yazı gönderdi.
Salgın nedeniyle çalışma yaşamında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Belediye-İş, olağanüstü şartlar nedeniyle en büyük zorlukları da maddi ve manevi olarak çalışanların yaşadığını vurguladı.
Yazıda, 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Yasa gereğince, belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe ile vergi gelirlerinden pay ayrıldığı anımsatıldı.
‘VERGİ GELİRLERİ DÜŞTÜ’
Bu payların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplandığını ve ödemelerin de aylık olarak İller Bankası kanalıyla yapıldığını belirten Belediye-İş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında yaşanan olağanüstü durum ve kısıtlamalar nedeniyle vergi gelirlerinde de önemli ölçüde düşüş yaşanmaktadır.
Vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle belediye payları da buna bağlı olarak önemli miktarda düşmektedir. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması, özellikle 5779 sayılı yasada belirtilen belediye pay oranlarının artırılması gerekmektedir.” Belediye-İş, gelirlerindeki önemli düşüşün, belediyelerin bu dönemde hayati önem taşıyan halk sağlığı ile ilgili hizmetlerini ve salgınla mücadelede, kendi sağlıklarını da tehlikeye atarak en ön saflarda mücadele eden belediye çalışanlarına yapacakları ödemeleri zora soktuğunu vurguladı.
Belediye-İş, Türk-İş’e de yazı göndererek, bakanlıklar ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti.
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