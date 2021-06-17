Belirlemek için çalışılıyor... Rus bilim insanlarından Moskova varyantı uyarısı

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:00

Rusya’da son dönemde artan vaka sayıları sonrasındaki yetkili makamlar olası yeni bir Covid varyantı üzerine araştırma yaptıklarını açıkladı. Geçtiğimiz gün ülkede yaklaşık yarısı başkent Moskova’da olmak üzere 13 bin 397 yeni vaka ve 396 can kaybı bildirildi.

Halihazırda 74 ülkede tespit edilen ve Hindistan’daki yıkıcı corona virüs dalgalanmasına neden olan Delta varyantının Rusya’da tespit edildiğini belirten bilim insanları, vakalarda son dönemdeki artışların arkasında yeni bir Moskova varyantının olabileceğine dair korkuları olduğunu aktardı.

BİLİM İNSANLARI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Enstitüdeki bilim insanları vakaların yakından izlendiğini söylerken Gamaleya Enstitüsü başkanı Alexander Gitsburg yaptığı açıklamada, bilim insanlarının "Moskova'da dolaşan yeni varyantı belirlemek için çalıştıklarını" söyledi. Enstitü, Rus yapımı aşının Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu söylerken Gitsburg, etkinlikteki farkın "kritik olmadığını" belirtti.

Gitsburg, "Sputnik V, yüksek konsantrasyonda antikorları tetikler" derken, "Bir kişi aşı olursa, Hint varyantına karşı korunacaktır" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, "Corona virüs ile ilgili durum hala dramatik" derken, Moskova'da hastaneye kaldırılanların sayısının 12 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Yeni enfeksiyon dalgasını durdurmak amacıyla geçen hafta başkentte bazı corona virüs kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyan Sobyanin, "Yeni enfeksiyonlar açısından zaten geçen yılın zirvesindeyiz" diye konuştu.

-NTV