Benzin ve motorine zam geldi
Bu geceden itibaren benzine 13, motorine 8 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa fiyatına yansıtılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasına göre, bu geceden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 13 kuruş, motorinin litre fiyatına da 8 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa fiyatlarına da yansıtılacak.
Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Geçen haftayı benzin (tonu) 247 dolarla, motorin 258 dolarla kapattı. Akarykıt fiyatları daha sonra hareketlendi. Tonu, benzinin 269 dolara, motorinin 272 dolara çıktı. Bu durum yeni bir zam ihtiyacını gündeme getirdi.
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