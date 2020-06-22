Benzine ve motorine zam!
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 24 kuruş, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 24 kuruş, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Video Haberler
- CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti