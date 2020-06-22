Benzine ve motorine zam!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 16:41

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 24 kuruş, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."