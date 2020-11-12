“Berat Albayrak, cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor”
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kulislerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığının konuşulduğunu yazdı.
Uğuroğlu'nun yazısındaki Berat Albayrak'a ilişkin kısım şöyle
“AKP'lilerin konuştuğu iddia edilen son kulis şöyle; damat Albayrak kulislerde, ‘Anayasa değişikliğinde hata yapıldı Cumhurbaşkanımız 3. kez aday olamayacak…’ diyormuş… Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş… Erdoğan, AKP içinde egemenlik kuran damadı Berat Albayrak'a çok kızıyormuş” diye yazdı.
Öte yandan Uğuroğlu, Albayrak’ın istifasının ardından açıklama yapılmamasını hatırlatarak Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şu soruları yöneltti:
"Damat Berat olayı üzerine ben en çok MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin neler düşündüğünü merak ediyorum. 25 saat bir bakanın atanmaması devletin düşürüldüğü durum Devlet Beyi hiç mi rahatsız etmedi? Merkez Bankası'nın başkanın parti il başkanı gibi değiştirilmesi Devlet Beyi hiç mi rahatsız etmedi? Devlet Bey, devlet böyle mi yönetilir?"
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