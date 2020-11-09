Berat Albayrak'ın istifası dünya basınında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'

Gazete "Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk Lirası'nın ise batmakta olduğunu" yazdı.

"Albayrak görevinin bir kısmını da Beyaz Saray ile ilişkileri, Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner ile olan arkadaşlığı sayesinde yürütmekti.

"Albayrak ve Kushner, Whatsapp üzerinden iletişim kuruyordu ve resmi protokollerden kaçınmak isteyen iki lider arasındaki yeni nesil iletişimi sağlıyordu. Albayrak'ın geçen yıl Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesini sağlayan şey de buydu."

NYT'ye konuşan Orta Doğu Politikaları için Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, "İstifasının ana nedeninin ekonominin çöküşü olduğunu düşünüyorum. Ama belki bir başka nedeni de işinin artık anlamını yitirmesidir" dedi.

Gazete, Erdoğan'ın Trump ile dostluğu sayesinde S-400, Halkbank veya İran'a yaptırımlar gibi konularda yaptırıma maruz kalmadığını yazdı.

FT: ÇEVRESİNİN DE HABERİ YOKTU

İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan'ın damadı Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti" ifadelerini kullandı.

Gazete, Albayrak'ın yakın çevresindekilerin de bu karardan habersiz olduğunu yazdı.

Columbia Threadnnedle'dan para birimleri ve döviz analisti Ed Al-Hussainy, istifanın halihazırda çok değer kaybetmiş olan Türk lirası için daha fazla gerilim anlamına geldiğini belirtti.

WSJ: YENİ BİR DÖNEM

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise bu hafta sonunun Türkiye için sürprizlerle dolu bir şekilde geçtiğini belirtti.

Gazete "Derinleşmekte olan bir kur krizinin ortasındaki ekonominin gidişatına dair belirsizliği artıracak sürpriz dolu bir hafta sonu yaşandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nı görevden alırken Maliye Bakanı da istifa etti" dedi.

WSJ, Türk devlet medyasının istifaya dair tek bir haber yapmaması ve Cumhurbaşkanlığı'nın da sessizliğini korumasının akılları karıştırdığını vurguladı ve ekledi:

"Albayrak'ın ayrılığı onaylanırsa bu, 2016'daki darbe girişiminin ardından bir avuç yakın aile üyesine güvendiği dönemden farklı bir döneme geçiş anlamına gelecek.

"Erdoğan'ın politikaları son yıllarda çok sayıda yatırımcının Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesine, bazılarının da ülkeyi terk etmesine yol açtı."

Bloomberg haber ajansı, piyasaların 16 ay içinde TCMB başkanının ikinci defa değişmesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifası hakkında hüküm vermeye hazırlandığını aktardı.

Reuters ise istifa haberinin ardından Türk Lirası'nın değer kazandığını aktardı.

Ajans TL'nin bu yıl yüzde 30'un üzerinde değer kaybettiğini, istifa haberinin ardından ise yüzde 2 değerlendiğini yazdı.

Fransız haber ajansı AFP ise Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da daha önce istifa ettiğini fakat istifanın kabul edilmediğini hatırlattı.