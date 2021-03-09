Berat Albayrak’ın istifası sonrası başlayan yaprak dökümü, Borsa İstanbul’a sıçradı

09 Mart 2021 Salı, 05:08

Berat Albayrak’ın, geçen kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesi sonrası ekonomi yönetiminde de başlayan değişim, iç ve dış gelişmelerin etkisiyle devam ediyor.

Bunun son örneği dün Borsa İstanbul’da (BİST) yaşandı. Şubat sonunda izne ayrıldığı öğrenilen BİST Genel Müdürü Hakan Atilla’nın dün istifa dilekçisini BİST Yönetim Kurulu’na sunduğu ve bunun kabul edildiği açıklandı: “Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren genel müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle 08.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir.” Hatırlanacağı gibi Hakan Atilla, Halkbank genel müdür yardımcılığı görevi sırasında ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla bu ülkeye yaptığı bir seyahat sırasında tutuklanmış, daha sonra yargılanarak Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezası almıştı. Temmuz 2019’da tahliye edilen Atilla, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında dönemin Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmış, peşi sıra Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

BİDEN BEKLENİYOR

Halkbank’la ilgili yaptırım davası ise halen ABD’de devam ediyor ve yakın zamanda bir kararın çıkması bekleniyor. Olası cezayla ilgili konuşulan rakam ise 20 milyar dolar. Atilla’nın istifasının nedenleriyle ilgili ise bir dizi kulis bilgisi hızla tartışılmaya başlandı.

Bunun en dikkat çekicilerinden birini Financial Times (FT), gazetesi yaptı: FT istifayı “Bu ayrılık, ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek için bir jest olabilir” şeklinde yorumladı. İç ve dış kulislerde de, bunun ABD ile “iyi ilişkiler” isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetinin yeni bir adımı olduğu konuşuluyor. Bilindiği gibi Joe Biden’ın geçen kasımda başkan seçilmesi ve 20 Ocak 2021’de göreve başlaması sonrası, halen Erdoğan ile Biden arasında resmi olarak açıklanmış bir görüşme yapılmadı. Öte yandan OdaTV’nin haberine göre Atilla, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili de olan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan’la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bu kararı aldı.

DOLAR 7.72 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Türkiye’deki mali piyasalarda özellikle ABD merkezli yaşanan iniş çıkış dün iyice sertleşti.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getisinin yeniden yüzde 1.6’ya yaklaşmasıyla birlikte dolar/TL dün yine baskı altında kalarak dalgalı bir seyir izledi.

Güne 7.53 liradan başlayan dolar kuru, daha sonra hızla yükselişe geçerek öğleden sonra 7.7215 liraya kadar yükseldi. Günü de 7.70 lira seviyelerinde kapattı.

Avro ise 9.1685 liraya kadar çıkarken, günü 9.15 lira seviyesinde kapattı. Öte yandan Brent petrol 8 Ocak 2020’den beri ilk kez 70 doları aşarak Türkiye ekonomisi üzerinde enflasyon ve cari açık kanalından daha fazla baskı oluşturabilecek seviyelere yükseldi.