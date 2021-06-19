Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)
19 Haziran 2021 Cumartesi, 13:33
Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir'e silahlı saldırı
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Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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