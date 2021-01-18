"Bergama'da orman arazileri rant uğruna peşkeş mi çekiliyor?"
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Bergama Orman İşletmesi tarafında gençleştirme adı altında kesilen ağaçları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren CHP’li Beko, “Eskiden orman köylüsüne tahsis edilen orman arazileri artık rant uğruna peşkeş çekiliyor. Devletin koruması gereken ormanları artık köylü devletten koruyor” diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “İzmir’in Bergama ilçesinde; Bergama Orman İşletmesi tarafında gençleştirme adı altında yüzlerce ağaç kesilmiştir. 2020 yılında orman yangınları oldukça geniş alanlarda etkili olmuş ve bu dönemde yüzlerce orman yangını rapor edilmiştir. Bu süreçte yüz binlerce hektar ormanlık alanı ne yazık ki kaybedilmiştir. Bu kayıpların ardından yapılan bu ağaç kesimleri ile birlikte de bölgede ekosisteme verilen bu zarar artarak devam ettirilmektedir. Ranta dayalı bu çevre politikalarının gelecek nesillerimizi, ormanlarımızı, biyolojik çeşitliliği ve eko-sistemi yok ettiği açıktır” dedi. CHP'li Beko, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları ymneltti:
Bergama Orman İşletmesi’nin gençleştirme adı atlında kestiği ağaç miktarı ne kadardır? Bu ağaç kesimleri hangi rapor çerçevesinde yapılmıştır? Hedeflenen yarar, amaç nedir? Bu ağaç kesimleri taş ve mermer ocaklarının bulunduğu bölgede yapılmıştır. Bu kesimlerin nedeni bu maden ocaklarının alanını genişletmek midir?
Bu çalışmaları kapsayan bir Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu bulunmakta mıdır? Maden ve taş ocaklarının çevreye verdiği zarar açıkken, sağlık problemlerine yol açtıkları kanıtlanmışken yerleşim yeri civarında bu çalışmaların yapılması bölge halkının yaşam alanlarına açık bir tehdit değil midir?
Bölgede yaşam alanlarını, biyolojik çeşitliliği, zeytin alanlarını yok eden bu katliamla ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır? Bölge halkının bu ocaklar nedeniyle gördüğü zarar açıktır. Bu konuda bir iyileştirme, zarar tazmininin de içeren bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?
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