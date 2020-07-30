Bergama'da yargı zaferi: 4 bin 325 kızılçam, zeytinlikler, meralar ve tarım alanları kurtuldu

30 Temmuz 2020 Perşembe, 10:54

Bergama'nın Kapukaya Köyü mevkiinde yapılması planlanan ‘Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi’ projesiyle ilgili ÇED İptali kararı Danıştay tarafından onaylandı. Karar çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüreğimize su serpildi, on yıla yakındır bölge köylüsüyle birlikte Koza Altın'a karşı verdiğimiz mücadele yargı zaferiyle sonuçlanmasından mutlu olduk. Belediyeyi çevre davalarından çeken Hakan Koştu'ya rağmen bu davayı kazandık.” sözleriyle anlattı.

"4 BİN 325 KIZILÇAM, ZEYTİNLİKLER, MERALAR, TARIM ALANLARI KURTULDU"

Engel ŞUNLARI AKTARDI: Bu kararla Kapukaya'da ki 4543,2 hektarlık orman alanında bulunan 4 bin 325 Kızıl Çam'ın kesilmesi, zeytinlikler, tarım alanları, meralar yok olmaktan kurtuldu. UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kibele kutsal alanının tahrip olmasının önüne geçildi. Bölge'de bulunan ve Bergama'yı besleyen zengin yeraltı su kaynakları korundu. UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kibele kutsal alanının tahrip olmasının önüne geçtik. Bölge'de bulunan ve Bergama'yı besleyen zengin yeraltı su kaynaklarımızı koruduk. O nedenle en az Yerli Tahtacı ve Kapukaya köylüsü kadar Bergamalı da sevinmelidir”

Son yerel seçimlerde iş başına gelir gelmez belediyeyi çevre davalarından çeken Hakan Koştu'ya rağmen bu davayı kazandık. Kendisini bir kez daha uyarıyor, bu yanlış kararından dönmesini diliyoruz. Belediyenin asli görevi yörenin doğasını, havasını suyunu korumaktır. Bergama'ya değer katan altın madeni değil, çam ormanlarıyla, havasıyla suyuyla bereketli topraklarımızdır, UNESCO Kültür Mirasımızla taçlanan antik kentimizdir.

EKOLOJİK HASSAS BÖLGE

‘Ekolojik Hassas Bölge’ olarak tanımlanan Bergama Kozak yaylasında, endemik bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olduğunu ifade eden Avukat Arif Ali Cangı ise, “Bu davanın asıl kazandıranı, 30 yıla ulaşan Bergama hareketinin neferleri, Yerli Tahtacı köylüleri, dönemin belediye başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Çevre Platformu, İzmir Tabip Odası ve tüm Kozaktır. Kozak'ın gözü aydın” ifadelerini kullandı.