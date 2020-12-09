Berkin Elvan'ın ailesi bugün 18. kez adalet arayacak

09 Aralık 2020 Çarşamba, 10:05

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin açılan davanın 18. duruşması, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Bugün yapılacak duruşmada, sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor.

Berkin Elvan, 2013'teki Gezi eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitirmişti.

Elvan ailesi, herkesi duruşma gününde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde buluşmaya çağırdı. Berkin Elvan'ın ailesi tarafından açılan sosyal medya hesabından şu açıklamalar yapıldı:

"Berkin için adalet arayışımız 9 Aralık’ta İstanbul Adliyesi’nde yapılacak olan 18. duruşmayla devam edecek. Davanın bu aşamasında bugüne kadar tutuksuz yargılanan sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor"

"Dava sona yaklaşıyor ancak geçtiğimiz hafta HSK kararıyla mahkeme başkanı Yargıtay’a atandı. Yargılama karar aşamasına gelmişken mahkeme başkanının görevden alınarak gönderilmesinin, yargılamaya bir kere daha açık müdahale olmasından kaygılanıyoruz."

"Kararın yargılamayı başından bu yana sürdürmüş, sanığı, tanıkları, avukatlarımızı doğrudan dinlemiş olan hakimler tarafından verilmesi "adil yargılama"nın görünürde dahi sağlanabilmesinin asgari koşuludur."

"Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz. Bu yüzden sizleri 9 Aralık saat 9:30’da Çağlayan Adliyesi’nin önüne çağırıyoruz"