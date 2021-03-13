Berna Gözbaşı'dan Galatasaray'a ağır gönderme: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren karşılama sonunda yaptığı açıklamada, "Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren karşılama sonunda yaptığı açıklamada, "Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular" diye konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise "Kayserispor olarak Çaykur Rize ve Hatayspor maçlarında 6 puan aldık ama bu maça da ciddi şekilde inanarak çıktık. Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0 iken Pedro ile kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var. Maalesef kaçırdık ve devamında da gol yedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayserispor olarak eki hakemlerde oluşan bir tanesi de yabancı olmak suretiyle 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk, sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporları veriliyor. Raporumuz geldi. Bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan. Açık ve net konuşmam gerekirse hakem heyetimiz bunun asla kırmızı kart olmayacağını söyledi. Hakem Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan olduğunu gördük. Taç olduğu düşünülen bir pozisyondan yediğimiz gol var ama bunu hakeme maal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Başkanım konuya duygusal yaklaştı ama doğrusu ve gerçek bu. Galatasaray'ı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.
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