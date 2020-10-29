Beşikaş'tan Dorukhan'a yeni teklif

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:03

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi.



9 MİLYON TL ÖNERİLDİ

Yönetim, siyah beyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin avro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

BAŞARI BONUSU İÇERİĞİ DE SUNULDU

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.