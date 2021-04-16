Beşiktaş 17 maç sonra penaltı kazandı, onu da kaçırdı!

16 Nisan 2021 Cuma, 19:33

Ankaragücü karşılaşmasının 1. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan ancak kaçıran Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, henüz maçın başında penaltı kazandı. 1. dakikada Oğuzhan Özyakup’un rakibi tarafından düşürülmesi sonrasında VAR uyarısıyla Hakem Halis Özkahya pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Larin ile N'Koudu arasında kim kullansın skınıtısı yaşandı. Penaltı atışında topun başına geçen Kevin N’Koudou, topu köşeye göndermek isterken kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Korcan da gole izin vermedi. Ankaragücü karşısında kazanılan penaltı vuruşuyla, Beşiktaş, ligde 17 maç aradan sonra penaltı kullanmış oldu. Son olarak 3 Ocak tarihinde Kayserispor deplasmanında N’Koudou’nun kullandığı penaltı atışıyla gol bulan siyah-beyazlılar, bu kez bu futbolcunun kullandığı atışı değerlendiremedi. Bu sezon 8. kez penaltı kullanan Beşiktaş, bu atışların ikisinden yararlanamadı.



